Sesc PR e parceiros lançam campanha para arrecadação de material escolar

Tem início nesta segunda-feira (24), a quarta edição da Campanha Sesc de Material Escolar e a população de todo o Paraná é novamente mobilizada e convidada a colocar a solidariedade em prática.

Além de provocar uma crise sanitária, a pandemia da Covid-19 foi responsável pela redução dos postos de trabalhos e diminuição do poder de compra, que já está tendo reflexos na aquisição dos itens básicos de uma lista de material escolar. Com a premissa que a educação é a principal ferramenta de transformação social, o Sesc PR entende a importância de dar a crianças e adolescentes o acesso aos itens de material escolar, principalmente agora, com o início do ano letivo e retorno das atividades escolares presenciais.,

A campanha se estende até o dia 18 de março.

O QUE PODE SER DOADO E ONDE DOAR

Podem ser doados para a campanha itens básicos como caderno, estojo, lápis, mochila, giz de cera, canetinha, borracha, cola e caneta, além de livros de literatura novos ou usados.

As unidades do Sesc e do Senac PR em todo o estado, os cartórios participantes e parceiros da campanha, os sindicatos empresariais do comércio e as empresas do comércio identificadas com cartazes da campanha serão pontos de arrecadação das doações.

QUEM SERÁ BENEFICIADO

Os materiais recebidos serão entregues a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e assistidas por instituições sociais de todo o estado cadastradas no Sesc PR.

CAMPANHAS ANTERIORES

A expectativa dos organizadores da campanha é que esta edição supere os números alcançados em 2021, quando foram arrecadados 22.805 itens escolares, que beneficiaram 35.334 estudantes de 205 instituições sociais paranaenses.

PARCEIROS

A campanha é resultado de uma parceria do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR com a Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg), Sindicatos Empresariais do Comércio, Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG) e empresas do comércio.

Para mais informações sobre a campanha e onde estão localizados os pontos de coleta de doações, acesse o site https://www.sescpr.com.br/ material-escolar/.