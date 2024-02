Inaugurada sede própria do Conselho Tutelar de Campo Mourão

Foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (16) a sede própria do Conselho Tutelar de Campo Mourão. A construção, viabilizada pelo Governo do Paraná, teve investimento de R$ 1.119.668,43, recursos do Fundo Estadual da Infância e Adolescência do Paraná.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Tauillo Tezelli, do secretário estadual da Saúde, Beto Preto, do secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, do deputado estadual Douglas Fabrício, de secretários municipais, de autoridades locais e comunidade.

A nova sede, localizada nas proximidades do Ginásio JK, conta com recepção, cinco salas de atendimento, sala de múltiplo uso, além de vestiários, sanitários, salas de apoio administrativo e jardim interno.

O prefeito Tauillo Tezelli destacou que além de gerar economia aos cofres do município, a obra é também uma forma de valorizar ainda mais o trabalho das conselheiras tutelares.

Para a presidente do Conselho Tutelar de Campo Mourão, Zilda Inglês Modena, a sede própria é a concretização de um sonho antigo. “Inaugurar essa obra é emocionante, pois é uma conquista, um sonho realizado para vários conselheiros e ex-conselheiros. Esse novo espaço vai nos possibilitar realizar um trabalho com mais qualidade ainda, oferecendo um local acolhedor para crianças e adolescentes”, explicou a presidente.

O Conselho Tutelar é o órgão colegiado encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Em Campo Mourão, cerca de 250 pessoas são atendidas mensalmente pelo Conselho. Os atendimentos envolvem desde orientações, escuta qualificada, conversas, encaminhamentos até recebimento de denúncias.