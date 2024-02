Nova edição do Cinema na Praça levará exibições gratuitas a municípios da região

O projeto Cinema na Praça segue ampliando sua abrangência pelo Estado. Após três edições realizadas pelo Governo do Paraná, em 2024 será realizada uma edição especial a partir de projetos selecionados pelo Edital Cinema na Praça, viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo. As primeiras exibições iniciam nesta sexta-feira (16), em Pontal do Paraná, no Litoral, na Praça da Praia de Leste, Av. Lauro Teixeira Neto, 80.

Serão duas itinerâncias com mostras de filmes nacionais, totalizando 144 municípios atendidos, incluindo cinco da região: Fênix, Quinta do Sol, Luiziana, Janiópolis, Rancho Alegre d´Oeste. Os endereços serão divulgados ao longo dos próximos dias neste link. Com o objetivo de ampliar o acesso do público às produções cinematográficas brasileiras, o Cinema na Praça percorre o Paraná com a carreta-palco transformando praças públicas em cinemas a céu aberto, promovendo formação de plateia e acesso gratuito à sétima arte.

O projeto é produzido em duas frentes. Uma delas pela Messe Produções Culturais, responsável pelo Lote 1 do edital. A carreta-palco passará por 79 municípios paranaenses até 27 de setembro, com a exibição gratuita dos filmes “Minha Mãe é Uma Peça”, com direção de André Pellenz, e “Brichos II – A Floresta é Nossa”, dirigido por Paulo Munhoz. As sessões são às 19 horas e 21 horas.

COMO FUNCIONA

O cinema itinerante funciona com uma carreta baú equipada com um moderno sistema de exibição cinematográfica. A estrutura conta com painel de Led para exibição dos filmes, iluminação e sistema de som. O caminhão ficará estacionado em locais públicos para a exibição dos filmes.

Como medida de acessibilidade, as projeções dos filmes terão equipamentos para audiodescrição e tradução em libras para pessoas com deficiência visual e também legendas descritivas para pessoas com deficiência auditiva. Além disso, haverá acessos e assentos reservados para cadeirantes.

Agência Estadual de Notícias