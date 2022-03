Inaugurada a pavimentação asfáltica da Vila Guarujá

Moradores, lideranças da comunidade e representantes dos poderes constituídos de Campo Mourão reuniram-se na tarde desta sexta-feira (25) para a inauguração oficial da pavimentação asfáltica da Vila Guarujá. O evento foi realizado na quadra da Escola Municipal Castro Alves. O asfaltamento de todas as ruas do bairro é considerado um marco histórico para a comunidade, que existe há mais de 40 anos.

“Se a gente voltar lá no passado, trouxemos água para a Vila Guarujá. Depois fizemos a escola e a creche e retiramos daqui o depósito de lixo. Quando assumimos novamente a gestão, regularizamos os imóveis, reformamos a creche, trouxemos iluminação onde não tinha e agora tudo asfaltado, com toda a infraestrutura, inclusive com anti-pó no acesso até a cidade. Estamos ainda reformando a escola e em breve também o posto de saúde. Queremos trabalhar cada vez mais para cuidar das pessoas”, disse o prefeito Tauillo Tezelli.

Somente com as obras de pavimentação, que incluiu construção de emissários, galerias, sinalização de trânsito e paisagismo, o investimento passa de R$ 7 milhões. Os recursos vieram do governo federal, via financiamento pela Caixa Econômica, com aprovação da Câmara de Vereadores.

O deputado federal Rubens Bueno recordou de quando foi prefeito da cidade e conseguiu levar água tratada para a comunidade. O deputado estadual Douglas Fabrício lembrou do que representa a rua asfaltada para um bairro. “Depois que está pronto parece que é uma coisa muito comum, mas um projeto como esse dá trabalho porque envolve muitas etapas e esforços”, observou o parlamentar.

“Estamos muito gratos por tudo o que tem sido feito em nosso bairro. Há pouco mais de um ano seria impossível realizar um evento num dia chuvoso como hoje por conta do barro. Sem falar que o acesso ao bairro também não tem mais problema com poeira ou barro. Só temos que agradecer por esse atendimento”, disse o presidente da Associação de Moradores, Amilton Machado.

O presidente da Câmara de Vereadores, Jadir Pepita, comentou sobre a participação do Poder Legislativo na aprovação dos projetos para o bairro, bem como reivindicações de melhorias. A cerimônia de inauguração contou também com apresentações artísticas da Associação Sou Arte, brinquedos para as crianças e exibição de um filme do projeto Cinema nos Bairros.