Jovem filho de vereadora de Farol é assassinado em Maringá

Ao tentar separar uma briga entre duas jovens, Eliezer Croisfelt Gonçalves, 18 anos, acabou morto a tiros na zona 7, em Maringá. O crime ocorreu na madrugada deste sábado (26), em frente a uma lanchonete, na rua Paranaguá.

Gonçalves era filho da professora e vereadora da cidade de Farol, Noemi Ester Croisfelt Gonçalves (PODE). Uma câmera de monitoramento registrou toda a ação. Segundo as informações, o rapaz não tinha nada a ver com a briga. Teria entrado apenas para separar as duas mulheres, quando o namorado de uma delas, armado com uma pistola, atirou nele à queima roupas.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas, mas já encontraram o jovem morto, com três perfurações, uma no tórax, e outras no pescoço e nas costas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu também foram acionadas, mas apenas constataram o óbito. O autor dos disparos fugiu. O corpo do rapaz foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Maringá.

Por meio de nota, a Prefeitura de Farol manifestou profundo pesar pelo falecimento de Eliezer. “Neste momento de dor, a Administração Municipal também sensibilizada com o ocorrido e registra sinceras condolências aos familiares, parentes e amigos, rogando a Deus que conforte os corações.”