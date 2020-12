Inaugurada a nova cadeia pública de Campo Mourão

Com a presença do secretário estadual de Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares, foi inaugurada na manhã desta quarta-feira (09), a nova cadeia pública de Campo Mourão. A unidade, construída pelo governo do Estado, custou R$ 12,2 milhões e tem capacidade para abrigar 380 detentos.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Tauillo Tezelli, o coordenador regional do Depen, Luciano Marcelo de Brito, o comandante do 11º BPM, tenente coronel Julio Vieira da Rosa, do delegado-chefe da 16ª SDP, Nilson Rodrigues da Silva, do diretor da unidade, Arnobe Lemes dos Reis, da vice-prefeita eleita Fátima Nunes, que representou o secretário estadual Márcio Nunes e agentes do Depen.

“Para a segurança pública do Paraná essa inauguração é um grande avanço. Essa obra sofreu várias paralisações e na gestão do governador Ratinho Junior colocamos como prioridade. Aqui se criará um fluxo de trabalho, com características modernas, num espaço muito bom, graças a parceria com o município, que também tem muito a ganhar com esse investimento”, enfatizou o secretário Rômulo.

O prefeito Tauillo disse que é um momento histórico para Campo Mourão. “A gente sempre ouviu falar de fugas, reformas e superlotação na nossa cadeia. Essa nova unidade vai trazer mais segurança, mais efetivo para combater a criminalidade, além de influenciar também na economia com geração de novos empregos, empresas que vão fornecer produtos e serviços. Só temos que agradecer ao governo do Estado por esse investimento em nossa cidade”, disse o prefeito.

Ele lembra que está em trâmite no governo do Estado ainda a construção de uma delegacia-cidadã na cidade para atendimento exclusivo ao cidadão, onde não haverá presos. Ao lado da nova unidade prisional inaugurada, já foi licitada também uma outra unidade denominada Centro de Integração Social (CIS). “Esse local é para aquele preso com perfil mais tranquilo, após cumprir parte da pena, trabalhar e estudar em tempo integral para que possa ser reintegrado à sociedade”, explicou o diretor, Arnobe dos Reis.