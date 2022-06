Impasse nas negociações da CCT, apesar da oferta de 12% de aumento

O Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região (Sindicam) e a Associação Comercial e Industrial (Acicam) emitiram nota oficial nesta terça-feira (28/6) informando que ainda não se chegou a um acordo com o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam) quanto a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2022-2023). Mesmo com a oferta de um aumento salarial de 12 por cento – índice um pouco acima da inflação acumulada no período de vigência da atual CCT -, que seria aplicado já para julho, o acordo entre as entidades patronais e laboral não foi ainda firmado.

O impasse está na exigência estabelecida pelo sindicato dos empregados do comércio, que quer o retorno da obrigatoriedade do desconto pelas empresas da contribuição dos funcionários para a entidade. Ressalta a nota oficial que o procedimento “é ilegal e está em desacordo com a legislação atual”, acentua o comunicado.

A nota distribuída pela Acicam e o Sindicam é enfática: “Entendemos que a contribuição sindical deve sempre ser voluntária, tanto a patronal quanto a de empregados”. Acrescenta ainda: “Os sindicatos e entidades representativas de classe prestam um serviço importante na busca de melhores condições para seus setores e é justo que os integrantes de cada classe, empresário e empregados, contribuam para poderem usufruir dos benefícios obtidos pela negociação feita na CCT. Porém isso não deve ser obrigatório”.

O comunicados firmado pelos presidentes Nelson José Bizoto (do Sindicam) e Ben-Hur Berbet (da Acicam) conclui: “Nos colocamos a disposição para novas negociações e desde já mantemos a postura de sempre buscar um acordo que fique bom para ambas as partes, sem onerar excessivamente aqueles que empreendem e ao mesmo tempo fornecendo remuneração digna aos trabalhadores”.