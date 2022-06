Distrito 4630 do Rotary empossa empresário Elói Bonkoski como governador

Em cerimônia realizada no sábado, 25, no Buffet Telhados de Paris, o empresário mourãoense, Elói Ricardo Bonkoski, 60 anos, foi empossado como Governador do Distrito 4630 do Rotary. Ele assumiu o lugar do ex-presidente, Wilson Pereira de Godoy, de Iretama para a gestão 2022-23.

Bonkoski é membro do Rotary Campo Mourão Verdes Campos desde 1993. No discurso de posse, o novo governador falou da grande responsabilidade à frente da entidade, mas afirmou que com a ajuda e união de todos os companheiros não tem dúvidas de que fará um bom trabalho.

Durante a gestão, ele disse que pretende visitar todos os 84 clubes de Rotary pertencentes ao Distrito 4630.

O Distrito 4630 mantém atividades em 60 cidades, com 84 clubes de serviços. São mais de 2.100 rotarianos. Apenas em Campo Mourão são seis clubes rotarianos, com cerca de 300 componentes.

O empresário Elói Bonkoski atua no ramo da comunicação, como diretor da Rádio Musical FM, mas já foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), do Observatório Social e também faz parte da diretoria da Santa Casa. Mora em Campo Mourão desde 1993.

Fotos: Marcelo Gimenes