Iluminação de Natal deverá ser ligada no próximo dia 11

A iluminação especial de Natal instalada na Praça São José (centro), Praça Alvorada (Jardim Lar Paraná) e Praça do Japão (Jardim Tropical), que faz parte do projeto “Campo Mourão Cidade Natal 2020”, deverá ser ligada no próximo dia 11. Também a iluminação do Túnel de Luzes, que neste ano foi montado na Rua Brasil (entre as avenidas Capitão Índio Bandeira e Irmãos Pereira) será acionada na mesma data.

Os três logradouros públicos já receberam as peças de ambientação natalina e a instalação da iluminação especial encontra-se em fase final. Iluminação especial também foi instalada nos postes republicanos em um trecho da avenida Capitão Índio Bandeira. A ambientação faz parte dos preparativos para o desenvolvimento de ações de cunho cultural do projeto Campo Mourão Cidade Natal 2020, idealizado e executado pela Associação Sou Arte, através de recursos captados por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O projeto verdadeiramente revolucionou o Natal de Campo Mourão. Até 2016, eram muitas as críticas da população e dos empresários em razão da forma que transcorria o Natal na cidade. Uma programação que pouco atraia a população, ambientação de espaços públicos praticamente inexistente e os poucos eventos concentrados exclusivamente no centro da cidade eram motivos de muitas críticas.

Em 2017, com a posse da atual administração municipal, comandada pelo prefeito Tauillo Tezelli (reeleito em novembro para administrar o Município por mais quatro anos), o Natal passou a receber maior atenção. A Associação Sou Arte (ASA) foi procurada pelo governo municipal para revolucionar o Natal de Campo Mourão através da captação de recursos da então Lei Rouanet (renúncia fiscal). A meta: Transformar o Natal da cidade em referência no interior do Paraná.

O desafio proposto foi aceito pela companhia artística local e desde então o Natal ganhou nova dimensão na cidade, atraindo não apenas os mourãoenses, mas também visitantes da região e de outras partes do Paraná e do país. Neste ano, em razão da pandemia de Covid-19, a programação precisou ser adequada e os eventos programados serão realizados através de lives e de carreatas.