Veículo carregado com cigarros capota na PR 553

Um veículo da marca Fiat/Toro, com placas adulteradas e carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai, acabou tombando na rodovia PR 553, no município de Luiziana

O acidente ocorreu ontem à tarde e fez com que a carga ficasse espalhada sobre a pista. A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência, onde constatou que o veículo era produto de roubo, ocorrido nodia de 13 de novembro deste ano.

O motorista fugiu antes da chegada da polícia e não foi identificado. A mercadoria foi encaminhada para o depósito da Receita Federal, e o veículo à delegacia de Campo Mourão.