Homem é preso por furto na casa da ex-namorada

Um homem de 35 anos acusado de furto foi preso pela Polícia Militar por volta das 17h de ontem. A prisão do suspeito ocorreu na avenida José Wierzchon, no jardim Albuquerque, após o subtenente Macedo, que passava pelo local suspeitar do homem carregando um televisor de 32 polegadas.

O policial acabou realizando a abordagem e aguardou a chegada da equipe. O rapaz já é conhecido no meio policial pela prática de furtos. Com ele também foi localizado um cachimbo utilizado para o uso de crack.

Aos policiais o suspeito disse que sua namorada teria dado o televisor a ele, porém diante dessa versão, foi feito contato com a mulher para verificar a informação.

Ela disse que já teve um relacionamento com o rapaz no passado, e que ele estaria indo até a casa dela quando não há ninguém e subtraído alguns objetos, fato este que tem sido frequente, segundo a mulher.

Diante dos fatos o acusado foi encaminhado até a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto. A vítima também esteve na delegacia para os devidos procedimentos.