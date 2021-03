1ª Igreja Presbiteriana do Brasil promove “Varal Solidário” para ajudar pessoas carentes

A Primeira Igreja Presbiteriana do Brasil em Campo Mourão (IPBCM) iniciou ontem um novo projeto social em apoio a pessoas mais necessitadas, principalmente nesse momento de pandemia, em que muitos ficaram desempregados e encontram dificuldades até mesmo para colocar o alimento na mesa.

O projeto, denominado “Varal Solidário”, consiste na doação de roupas. As peças, também fruto de doação junto à igreja, são expostas em um varal, na calçada, em frente ao templo.

Pessoas necessitadas, ao passarem pelo local podem levar as roupas que precisam, sem a necessidade de pedir a ninguém. “As roupas são expostas nesse varal, justamente para que as pessoas passem e peguem o que necessitam”, explica o pastor Rovaldo Miranda de Matos.

Segundo o pastor a IPBCM, localizada na rua Guarapuava, esquina com a avenida Goioerê, em frente ao Supermercado Carreira, é uma igreja histórica e com forte engajamento social. “Acreditamos no evangelho de forma integrada. A igreja precisa agir além dos muros para servir a comunidade. Aqui desenvolvemos algumas iniciativas de ajuda social, como a distribuição de cestas básicas, tínhamos o banho solidário para moradores de rua, com toda uma estrutura pronta, inclusive com roupas e alimentos, mas por conta da pandemia tivemos que paralisar essa ação”, relatou o pastor.

Agora com o Varal Solidário, a Igreja Presbiteriana espera manter a ajuda a quem mais precisa. “Os varais oferecem as roupas a quem precisa, sem nenhuma burocracia. É só passar e pegar, da mesma forma a doação também pode ser feita na secretaria da igreja. O amor precisa ser uma prática diária em nossa vida, mostrando que uma sociedade unida pode fazer uma cidade melhor.”