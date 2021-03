Procon está realizando pesquisa de preços de Ovos de Páscoa e peixes

O Procon de Campo Mourão está realizando uma pesquisa de preços de ovos de páscoa, produtos de chocolates e também de peixes que geralmente são consumidos na Sexta-Feira Santa e também na Páscoa. A pesquisa está sendo realizada em seis estabelecimentos comerciais, em especial mercados, que trabalham com estes produtos.

A ideia é levar ao consumidor a pesquisa de cada item com seus respectivos preços para que o consumidor tenha em mãos os valores máximos e mínimos e com isso mais segurança na hora da compra. De acordo com Sidnei Jardim, secretário Executivo do Procon, a pesquisa deve ser divulgada ainda neste fim de semana, que é o último antes da Páscoa.