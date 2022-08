Igreja Católica celebra a Semana Nacional da Família

Com o tema “Amor Familiar, vocação e caminho de santidade”, a Igreja Católica no Brasil está celebrando, desde domingo (14), Dia dos Pais, a Semana Nacional da Família. Nesta edição, a série de encontros propostos pela Pastoral Familiar completa 30 anos evangelizando as famílias do Brasil.

A aprovação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para a celebração em todo o país foi em 1992. A Semana Nacional da Família é um momento forte de fé, de oração e de muita ação, muito trabalho.

Na Catedral São José, de Campo Mourão, as celebrações acontecem durante toda a semana, a partir das 19h, com transmissão pelo Facebook. Cada celebração é organizada dentro da temática do dia, com reflexões e pregações.

Nesta quinta-feira, acontece a Hora Santa da Família, com Adoração Eucarística durante todo o dia, concluindo às 19h com a Bênção do Santíssimo e Missa.

Durante cada celebração haverá testemunho de situações de conflitos e superações. Após a missa, durante todos os dias, momento de confraternização e partilha.

HISTÓRICO

Iniciada em São Paulo na década de 1970, a Semana da Família foi alcançando outros estados até o início dos anos 90. Em 1992, a CNBB aprovou a celebração em âmbito nacional. Assim, a Semana Nacional da Família está inserida no contexto do Mês Vocacional.

Neste ano, segue o tema proposto no X Encontro Mundial das Famílias, realizado em junho, e do XVI Congresso Nacional da Pastoral Familiar, em Governador Celso Ramos (SC).