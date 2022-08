Três vítimas fatais de acidente na BR-277 foram identificadas

Foram identificados os corpos das três vítimas fatais de um dos acidentes ocorridos na tarde dessa quarta-feira (17) na rodovia BR-277, em São Luiz do Purunã. Elas moravam na cidade de Teixeira Soares.

As vítimas são: Roseli Aparecida Borges, 46 anos, Carmelina da Paz, 80 anos, e Dalico Santos, 66 anos. Os três estavam em um veículo da Secretaria de Saúde do município que foi atingido por um caminhão, no km 137, sentido Interior.

A secretaria de Saúde do município informou que os três retornavam de consulta médica em Curitiba. Além deles, estavam no veículo do município de Teixeira Soares, o motorista Geldo Antônio, 57 anos, e Joelma dos Santos, 35 anos, que é filha de Dalico.

Pai e filha tiveram ferimentos graves e foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo. De acordo com último boletim médico, os dois estão conscientes, mas ainda correm risco de morte.

Com informações aRede