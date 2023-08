Igreja Católica abre a Semana da Família neste domingo, Dia dos Pais

Com o tema “Família, fonte de vocações”, a Comissão Nacional da Pastoral Familiar (CNPF) abre neste domingo, 13, Dia dos Pais, a Semana Nacional da Família 2023. A programação segue durante toda a próxima semana, encerrando no dia 19 de agosto.

Na Catedral São José, de Campo Mourão, a celebração da missa das 19h, presidida pelo bispo diocesano dom Bruno Versari, marca a abertura da programação. No decorrer da semana, todas as missas das 19h serão de responsabilidades das pastorais, com temas ligados à família.

Será assim também nas demais paróquias em toda a diocese. Mesmo tema do 13º Simpósio Nacional das Famílias, o mote está em sintonia com o 3º Ano Vocacional do Brasil, celebrado até novembro deste ano com a intenção de promover a reflexão, a oração e a promoção das vocações no país.

Também o lema escolhido recorda o Ano Vocacional, sendo a mesma passagem bíblica do Evangelho de São Lucas: “Corações ardentes, pés a caminho” (cf. Lc 24, 32-33).

Durante a Semana Nacional da Família as igrejas promovem diversas atividades em todo o país, a partir da criatividade pastoral e da realidade de grupos, famílias, comunidades e dioceses. A Pastoral Familiar oferece o subsídio Hora da Família Especial, com roteiros de encontros para cada dia da semana, além de uma sugestão de celebração para o Dia dos Pais.