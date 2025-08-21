Igreja Adventista promove caminhada para propagar campanha “Quebrando o Silêncio”

Com o tema “Violência Digital – Por que a internet se tornou um terreno tão perigoso?”, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Campo Mourão, promove, neste sábado, 23, uma Passeata para propagar o projeto “Quebrando o Silêncio”. O evento terá a participação especial dos Clubes de Aventureiros e Desbravadores formados por crianças e adolescentes.

O projeto é uma campanha educativa e de prevenção contra o abuso e a violência, principalmente no contexto familiar, promovido anualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em todos os países da América do Sul.

A campanha se desenvolve durante todo o ano, mas as principais ações ocorrem sempre no quarto sábado do mês de agosto.

Este é o “Dia de ênfase contra o abuso e a violência”, quando ocorrem passeatas, caminhadas e outros tipos de eventos destinados à comunidade. A cada ano um tema é escolhido para ser discutido e abordado com propósito de conscientizar as pessoas, denunciar abusadores e ajudar as vítimas.

Em 2025 o tema escolhido foi “Violência Digital – Por que a internet se tornou um terreno tão perigoso?”. Em Campo Mourão, a Passeata começa às 9h, em frente ao Colégio Adventista, passando pelas ruas do centro da cidade, encerrando com uma apresentação especial na Praça do Fórum, às 10h.

Também haverá uma participação do Coral do Colégio Adventista e a Turma do Nosso Amiguinho. Além disso, a conselheira tutelar Ronise Cleia Galdino estará compartilhando algumas orientações aos pais que desejam proteger os filhos dos perigos oferecidos através das redes sociais e jogos virtuais.

“Será um evento imperdível, por isso, queremos convidar toda a comunidade. Venha com sua família, traga seus amigos e participe dessa programação. Juntos, vamos levantar a bandeira contra a violência digital e aprender como usar a internet de forma positiva e segura. Esperamos por você!”, convida o pastor Anderson Badu.

SERVIÇO

Saída: às 9h do Colégio Adventista – R. Roberto Brzezinski, 1509 – Centro

Chegada: às 10h na praça Bento Munhoz da Rocha Neto (Praça do Fórum) – R. Santa Cruz 972 – Jd. Florida