Igreja Adventista em Campo Mourão comemora 80 anos

Há 80 anos, a mensagem anunciada pelos Adventistas do Sétimo Dia chegava a Campo Mourão. Uma extensa programação no mês de agosto marcará as oito décadas da história da comunidade adventista na cidade.

Durante os sábados, domingos e quartas-feiras ocorrerão, na igreja central, mensagens dos pastores que já passaram pelo município.

Na manhã do dia 12 (sábado), será inaugurada a nova fachada da igreja central, com a presença de diversos líderes adventistas. Na parte da tarde, haverá apresentações de conjuntos musicais e do corte do bolo comemorativo dos 80 anos.

Durante o mês de agosto, será realizado o lançamento do livro “Cumprindo um voto – 80 anos do Adventismo em Campo Mourão”, escrito pelo historiador Jair Elias. Também ocorrerá o fechamento da cápsula do tempo, que guardará cartas escritas pelas famílias e desenhos das crianças, e que será aberta em 15 de agosto de 2043, ano em que o Adventismo completará cem anos em Campo Mourão.

HISTÓRIA

A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a primeira igreja protestante de Campo Mourão. Foi fundada em 15 de agosto de 1943, quatro anos antes da emancipação do município. Naquele ano, Luiz Losso era um importante fazendeiro guarapuavano com terras em Campo Mourão.

Antes de sua conversão, Losso doaria para a Paróquia São José um templo em madeira. Ao estudar a Bíblia, descobriu a santificação do sábado, um dos princípios principais dos adventistas. Losso se converteu e decidiu desistir da doação da igreja para os católicos.

A decisão provocou a fúria do padre Aloysio Jacobi. Em 15 de agosto de 1943, Losso e a esposa se batizaram no rio do Campo, nas proximidades do atual posto Tio Patinhas. Anos depois, o fazendeiro decidiu voltar a Guarapuava, onde abriu uma igreja adventista. Posteriormente, foi eleito deputado federal na década de 1970.

Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia conta com mais de mil membros em Campo Mourão, distribuídos nas igrejas Central, Lar Paraná, Bela Vista, Cohapar, Cidade Nova, Tropical, Santa Cruz, Vila Guarujá, Jardim Paulista, Jardim Alvorada e Vila Rural.

Texto de Thiago Fedacz