Mais de 12 mil candidatos vão participar do vestibular de inverno da UEM

A Comissão do Vestibular Unificado (CVU) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) publicou nesta terça-feira (18) a lista de inscrições homologadas por meio do Edital/CVU (14/2023). O próximo concurso vestibular da UEM, cujas provas estão agendadas para o dia 27 de agosto de 2023, terá mais de 12 mil candidatos, na disputa por 1.170 vagas ofertadas em mais de 70 cursos de graduação nos seis câmpus da instituição (Maringá, Cianorte, Cidade Gaúcha, Ivaiporã, Goioerê e Umuarama).

Neste anexo da CVU, os candidatos podem conferir a relação com os nomes completos e números de suas respectivas inscrições.

Segundo coordenador da Comissão Central do Vestibular Unificado (CVU), Ednei Aparecido Santulo Junior, o candidato que efetuou a inscrição, pagou a taxa dentro do prazo e não teve sua inscrição homologada deverá entrar com recurso até esta quarta-feira (19), por intermédio do e-mail [email protected], com anexo do comprovante de pagamento da taxa, para ter a oportunidade de concorrer às vagas do vestibular.

Do total de inscrições, 12.322 candidatos tiveram sua homologação e 19,5% dos inscritos não pagaram a taxa no prazo estabelecido. “Esse percentual é considerado o mais baixo dos últimos cinco anos”, disse o coordenador.

Ainda de acordo com o edital publicado por meio da CVU, quase 60% dos inscritos neste concurso devem fazer as provas em Maringá. Será o primeiro vestibular de inverno pós-pandemia, já que o último concurso foi em 2019. Entre as Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES), a UEM será a única a fazer o concurso nesta época do ano e com algumas mudanças implementadas no sistema de ingresso.

Para checar a sua homologação de inscrição, acesse a página da CVU. Basta clicar no menu Candidato, com o número de inscrição e senha, ou através do Aplicativo.

Serviço:

Vestibular de Inverno 2023 da UEM

Provas: 27 de agosto

Outras informações: acesse o site da CVU

Vídeos publicados sobre as próximas fases do Vestibular de Inverno 2023 da UEM no Youtube da TVUEM