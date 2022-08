IDR-PR e Centro Universitário Integrado promovem Dia de Campo sobre manejo de solos, água e nematoides

No Dia do Agricultor (28/07), o IDR-Paraná, em parceria com o Centro Universitário Integrado, promoveu o 1° Dia de Campo de Inverno com o tema “Manejo de Solo, Águas e Nematoides, reunindo produtores, estudantes e profissionais da área.

Realizado no campo experimental da instituição de ensino, o evento contou com a presença do gerente regional do IDR-Paraná, Jairo Martins de Quadros, e da reitora do Centro Universitário Integrado, Maria da Conceição Montans Baer. Ambos realizaram a abertura oficial do Dia de Campo com cerca de 180 participantes entre produtores, estudantes e profissionais da área.

O evento abordou temas relevantes para uma produção sustentável de grãos, especialmente no que diz respeito ao manejo e conservação de solos e água. Com o propósito de apresentar alternativas de rotação de culturas, foram apresentadas, em quatro estações, 18 possibilidades de espécies comerciais e para adubação verde, com diferentes consórcios e manejos.

Predomina na região de Campo Mourão a sucessão das culturas de soja e milho 2ª safra em sistema de plantio direto, porém sem a rotação com outras culturas, o que tem gerado problemas da falta de cobertura do solo, a compactação e erosão do solo, o déficit hídrico em períodos de estiagem, dificuldades no controle de plantas daninhas resistentes a herbicidas e comprometimento da produtividade e rentabilidade.

O uso do milho em consórcio com Brachiaria e Crotalária foi abordado pelo engenheiro agrônomo e professor do Centro Universitário Integrado, João Rafael de Alencar, com apoio de estagiários do curso de Agronomia.

O cultivo de Sorgo e Milheto foi apresentado pelo extensionista Celso Daniel Seratto, do IDR-Paraná de Maringá, também em consórcio com a Brachiaria e com diferentes manejos.

As alternativas de inverno, especialmente cultivares de Triticale, Centeio e Aveia do IDR-Paraná, foram apresentadas pelo extensionista Eliézer Tierling, do IDR-Paraná de Campo Mourão, tanto no cultivo solteiro como consorciado com outras espécies, como Nabo e tremoço e com diferentes manejos.

Por fim, o extensionista Eduardo Mazzuchelli, do IDR-Paraná de Maringá, demonstrou como a rotação de culturas e o uso de espécies corretas tem o potencial de equilibrar a microbiologia do solo, com efeito positivo no controle de nematoides

O 1º Dia de Campo IDR-PR e Integrado teve o apoio das empresas Camagril, Rádio Colméia News FM, Biotrigo e Bianchi sementes.