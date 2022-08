Comércio terá três dias com horário especial em agosto

O calendário de funcionamento do comércio de Campo Mourão em horários especiais, no mês de agosto, foi divulgado nesta segunda-feira (1/8). Além do já tradicional horário estendido (até às 17 horas) nos dois primeiros sábados do mês (dias 6 e 13), as lojas também permanecerão abertas até às 22 horas no dia 12 (sexta-feira), antevéspera do Dia dos Pais.

A divulgação do calendário foi feita nesta segunda-feira (1/8), em conjunto, pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindicam). Na recém assinada Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2022-2023), que as duas entidades patronais firmaram com o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam), foram também estabelecidas as datas e horários especiais para o funcionamento das empresas.

Com o funcionamento do comércio em horário especial são beneficiadas não apenas as empresas, mas também os consumidores e os próprios trabalhadores. Enquanto as empresas ganham com o fomento das vendas que sempre ocorre nos dias em que os estabelecimentos funcionam em horário estendido, os consumidores são beneficiados com a possibilidade de realizar suas compras sem a correria do dia a dia. Sobretudo aqueles que trabalham em horário comercial. O incremento nas vendas também contempla os funcionários comissionados.

O sorteio de 54 prêmios entre os clientes de aproximadamente 180 empresas que participam da campanha promocional do Dia dos Pais, desenvolvida pela Acicam, é outro atrativo para os consumidores.