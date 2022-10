Cachorro é encontrado com sinais de maus tratos em Luiziana

Casos de maus tratos contra animais continuam causando revolta em moradores de Luiziana. Na manhã dessa quinta-feira (13), uma moradora da cidade se deslocava ao trabalho quando encontrou um cão todo machucado na rua.

O fato aconteceu na rua Tancredo Neves, próximo a Secretaria de Ação Social. Os moradores das proximidades suspeitam que o dono do animal o abandonou na rua.

Um vizinho, chocado com a situação, está cuidando do animal que está bastante machucado. A veterinária que atende na prefeitura de Luiziana foi chamada e prestou atendimento ao animal com medicação.

Quem tiver informação do autor desse crime de maus tratos pode denunciar direto para a Polícia Militar de Luiziana ou por meio do telefone de emergência 190.

Com informações e foto: Luiziana Noticias