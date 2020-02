Idoso sofre parada cardiorrespiratória no interior de loja e morre

Um homem de 65 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória no interior de uma loja, na área central de Campo Mourão. O incidente ocorreu por volta das 09h50 desta segunda-feira.

O idoso, identificado por José Carlos Paulino da Silva, já teria histórico de problema cardíaco. A equipe do Samu foi acionada e prestou todos os procedimentos de reanimação no local, por mais de hora, com o homem acabou morrendo a caminho do hospital Pronto Socorro.