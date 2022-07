Em confronto direto, CM/Futsal bate Taubaté e sobe na classificação da LNF

Na “decisão” contra Taubaté, deu Campo Mourão na manhã deste domingo (17), em jogo da Liga Nacional, na Arena UTFPR.

Buscando mais o ataque na primeira etapa, Campo Mourão fez a 1 a 0 com Leandro Caires, quando faltavam menos de cinco minutos para o intervalo, em jogada coletiva, finalizada de letra na rede adversária.

O Taubaté voltou pressionando no segundo tempo, e não demorou para Rafa Martins empatar, acertando um chute no ângulo. Dois minutos depois, Caio Barros colocou o Carneirão à frente novamente, fazendo 2 a 1 em cobrança de pênalti sofrida por Malcom. O pivô mourãoense marcou o terceiro gol em finalização entre o goleiro e o fixo do time paulista, que entrou rente a trave. Com o goleiro linha em quadra, o Taubaté diminuiu novamente com Rafa Martins, fazendo 3 a 2. Mas, aos três e meio para o fim, Leandro Caires anotou o quarto gol de Campo Mourão e o segundo dele no jogo, em outra boa jogada coletiva. Caio Barros, fechou a conta fazendo 5 a 2 para o Carneirão, e também o segundo dele na partida, em bola roubada na jogada do goleiro linha de Taubaté.

Com a vitória Campo Mourão vai momentaneamente da 20ª para a 19ª posição, passando um marreco que tem 11 pontos e um jogo a menos. O time do Sudoeste Paranaense é o próximo adversário de Campo Mourão, em jogo que acontece na sexta-feira (22), em Francisco Beltrão.