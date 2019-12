Idoso que veio de Rondônia não chegou a Iretama e está desaparecido

Familiares de Aparecido Pereira de 74 anos, estão desesperados a sua procura. De acordo com informações dos parentes, Aparecido Pereira saiu da cidade de Pimenta Bueno em Rondônia, na quinta-feira, 19, com destino a Iretama onde tem parentes. Porém, não chegou ao destino.

Diante da situação, foram averiguadas as imagens da rodoviária de Campo Mourão e constatado que o mesmo desceu do ônibus, isso no sábado 21, mas de lá para cá não deu notícias e não se sabe do seu paradeiro.