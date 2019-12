Tragédia: colisão frontal mata mulher e deixa feridos na PR-487

Uma violenta colisão frontal entre um Fiat Toro e um GM/Ônix, causou a morte de uma mulher e deixou pelo menos outras três pessoas feridas. O acidente ocorreu por volta das 14h desta quinta-feira, na rodovia PR 487, entre Luiziana e Iretama, próximo ao trevo de acesso ao Thermas de Jurema.

O Fiat Toro, com placas Mercosul, seguia sentido Luiziana a Iretama, e o Ônix, placas de Brusque (SC) ia em sentido contrário. No local do impacto, o veículo Toro, conduzido por um homem de cerca de 50 anos, teria invadido da pista contrária. Ele estava acompanhado de uma mulher de 44 anos.

Com o impacto, Joelma Aparecida Ramalho de 45 anos, passageira do Ônix teve morte instantânea, ficando presa às ferragens. O Ônix era conduzido por Ronaldo dos Anjos, 26 anos, e no automóvel viajava ainda um adolescente de 15 anos. Os feridos foram atendidos por uma equipe do Samu de Iretama.

O Corpo de Bombeiros de Campo Mourão esteve no local e retirou o corpo da vítima em óbito das ferragens para ser encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão. O helicóptero do Samu de Maringá foi deslocado ao local, mas as vítimas já haviam sido encaminhadas ao hospital.