Idoso não aparece e família mantém buscas

Continua desaparecido, desde o dia 21 de dezembro, quando desembarcou na estação rodoviária de Campo Mourão, o idoso Aparecido Pereira, 74 anos. Comunicados do desaparecimento estão circulando diariamente nas redes sociais, mas a família ainda não tem nenhuma informação sobre o seu paradeiro

Pereira saiu da cidade de Pimenta Bueno em Rondônia, no dia 19 de dezembro, com destino a Iretama onde tem parentes. Porém, ele não chegou ao destino.

Imagens de câmeras obtidas na rodoviária de Campo Mourão mostram que ele desembarcou do ônibus no local, dois dias depois (sábado – 21 de dezembro), mas de lá para cá não deu notícias e ninguém sabe do seu paradeiro.

Familiares de Roncador e Iretama, pedem que se alguém ver Aparecido, entre em contato o mais rápido possível pelos seguintes telefones: 69 9 9973-0030 – Dona Tereza, sua esposa; 9 9718 8263 (Luíz Assis), ou com a Polícia (190).