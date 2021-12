Antes da final da Liga Futsal, Cascavel ajusta detalhes para duelo contra o Sorocaba

Um dos campeonatos mais competitivos do mundo quando o assunto é futsal, a Liga Nacional está em sua fase decisiva. As apostas em sites como casasdeapostas360.com.br para saber quem vai vencer a principal competição da modalidade no país se concentram em duas equipes: o Cascavel e o Sorocaba. O primeiro duelo da decisão acontece no próximo domingo (12).

Chegar até a decisão do torneio foi um feito histórico para o time paranaense. É a primeira vez que o Cascavel alcança a final da competição, após derrotar a tradicional equipe de Carlos Barbosa. Foram dois jogos espetaculares, com direito a gol na prorrogação, de Ernani, no segundo jogo, para garantir a vaga na decisão.

O Cascavel terminou a primeira fase da competição na segunda colocação do grupo B, com 32 pontos. Em 14 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Foram 40 gols marcados e 23 sofridos, com um aproveitamento de quase 77%. Fato importante é que durante toda a primeira fase a equipe manteve bom rendimento, permanecendo sempre entre a segunda e a quarta colocação da chave.

Nas oitavas de final, a equipe passou pelo Tubarão. No primeiro jogo, empate por 3 a 3, jogando em Santa Catarina. Na partida de volta, no Paraná, a equipe venceu fácil, por 6 a 1 e carimbou vaga nas quartas de final. O sonho da decisão começava a se materializar na trajetória do clube paranaense.

Nas quartas, uma nova viagem a Santa Catarina, desta vez para encarar a dura equipe do Joaçaba. Empate no duelo de ida, por 2 a 2. Na volta, o Ginásio da Neva viu uma grande partida do Cascavel, que fez 5 a 3 e garantiu a vaga na semifinal da competição. Pela frente, o tradicional Carlos Barbosa.

Uma das equipes mais tradicionais do futsal brasileiro, o Carlos Barbosa já teve entre os seus jogadores estrelas como Fininho, além de ter emplacado títulos nacionais e internacionais. O time conquistou o mundial da categoria em três oportunidades, além da taça libertadores. Soma ainda 6 títulos da Liga Nacional e 3 da Taça Brasil.

Mas toda essa história não foi suficiente para tirar o Cascavel da grande final. No primeiro jogo, atuando em seus domínios, a equipe paranaense venceu por 4 a 2. No jogo da volta, o Carlos Barbosa venceu por 4 a 1 no tempo normal. A partida, então, foi para a prorrogação. Com gol de Ernani, os paranaenses conseguiram derrotar o gigante do futsal nacional e confirmaram a vaga na decisão.

O Cascavel à semi com a melhor campanha como mandante: foram 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, além de ter o posto de melhor visitante, com 5 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. A equipe tem o melhor ataque, com 60 gols marcados, e a melhor defesa, com apenas 34 sofridos. A vaga na decisão não foi por acaso.

Recentemente, até mesmo o técnico da seleção brasileira, Marquinhos Xavier, rasgou elogios ao time do Cascavel. “Não tenho dúvida nenhuma em dizer que o Cascavel é o time que está jogando melhor a Liga Nacional. Conseguiu seus resultados através de um jogo muito bem estruturado. Dá pra ver que a equipe é muito bem treinada. É merecida toda esta campanha”, enfatizou Xavier.

Ele também elogiou o trabalho do técnico Cassiano Klein. “O Cassiano demonstrou confiar naquilo que acredita. Ele teve algumas dificuldades no começo, precisou de tempo, mas nunca desistiu de botar em prática as convicções dele. E todo o treinador precisa disso, dessa marca. Ele soube ter paciência, persistência e envolver o grupo de atletas para comprar uma ideia, que está dando certo. O Cassiano é um dos grandes treinadores que temos no Brasil”, afirmou.

Por fim, Xavier falou sobre a possibilidade de levar Roni para a seleção. O jogador do Cascavel é o artilheiro na Liga Nacional, com 16 gols. “O Cascavel é um conjunto, e o Roni tá aproveitando muito bem esse momento fazendo muitos gols. Estamos de olhos bem atentos e o torcedor tá sempre me lembrando nas redes sociais, pedindo a convocação dele e tenho certeza que ele ainda terá a oportunidade de vestir a camisa amarela da Seleção Brasileira”, finalizou o treinador da Seleção.

Após o primeiro duelo diante do Sorocaba no dia 12, as duas equipes voltam a se enfrentam no dia 19 dezembro.

Fonte: Vinicius de Souza