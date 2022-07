IBGE inicia Censo 2022 na próxima semana; Campo Mourão pode ter passado de 100 mil habitantes

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) inicia na próxima segunda-feira, 1º de agosto, a coleta de dados do Censo 2022. O Censo deveria ter sido realizado em 2020, respeitando o intervalo de 10 em 10 anos entre uma edição e a seguinte. Mas foi adiado por causa da pandemia de Covid.

O coordenador da área do IBGE em Campo Mourão, Marcos Vinicius Vicente estima que serão visitados entre 27 mil a 30 mil domicílios no município. Ele revela ainda que há expectativa de a cidade já passou de 100 mil habitantes.

“Há uma especulação nesse sentido, mas só agora, com a realização do Censo é que vamos poder ‘bater o martelo’ sobre quantos moradores exatamente tem no município”, disse ele.

Em toda a região da Comcam serão cerca de 300 recenseadores fazendo a coleta de dados de agosto a outubro. “Cabe aos recenseadores fazer a coleta das informações nos domicílios, com jornada de trabalho de, no mínimo, 25 horas semanais”, afirmou Vicente, lembrando que o contrato inicial será de três meses, cabendo prorrogação.

Vicente pede para que a população receba os agentes e responda o questionário com seriedade, repassando corretamente os dados. “É uma pesquisa muito importante, os dados atuais estão bastante defasados. Este levantamento é essencial para a melhoria e implementação de políticas públicas”, explicou.

Os recenseadores trabalharão uniformizados, com boné e colete azuis com a logomarca do IBGE. No colete, haverá também o crachá de identificação, contendo a foto e os números de matrícula e identidade do entrevistador.

Para registro das informações, os recenseadores utilizarão o Dispositivo Móvel de Coleta, semelhante a um smartphone, na cor azul. A identidade dos entrevistadores do IBGE poderá ser verificada por meio do site Respondendo ao IBGE ou do telefone 0800 721 8181.

PAPEL DO CENSO

O Censo coleta dados da população e permite traçar um retrato abrangente do país. Além da contagem populacional, a pesquisa traz dados sobre condições de vida, emprego, renda, acesso a saneamento, saúde e escolaridade, entre outros.

Essas informações são essenciais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos públicos e privados.