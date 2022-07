Museu guarda diploma de eleitor do primeiro morador de CM

O Museu Municipal “Deolindo Mendes Pereira” guarda em seu acervo o diploma de eleitor de José Luiz Pereira, o primeiro morador dos Campos do Mourão a obter o documento, que fixou residência em 16 de setembro de 1903.

O diploma foi emitido quando ainda o Brasil estava no Reinado de Dom Pedro II (em 1887) pela Província de São Paulo. Quando da sua emissão, José Luiz tinha 35 anos, era casado e trabalhava na lavoura. Com a chegada de José Luiz Pereira em 1903, seus irmãos também se estabeleceram na região. Foi o ponto inicial da colonização de Campo Mourão e região.

“Esse documento é um dos mais importantes que temos no nosso acervo. Ele mostra que José Luiz Pereira era um cidadão comprometido com seus deveres com o Brasil”, explica o historiador Jair Elias, coordenador do Museu, ao lembrar que este ano serão realizadas eleições para presidente da República, senador, deputados federais e estaduais.

SERVIÇO

O Museu Municipal “Deolindo Mendes Pereira” foi criado em 1978. Funciona de terça a sábado das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Aos sábados das 8h às 12h. A entrada é franca. Também atende a grupos de visitação em horários especiais durante a semana e finais de semana, mediante agendamento prévio.