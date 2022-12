Cidade Natal: abertura da programação de Natal, no sábado, ganha mais uma atração

A Associação Sou Arte (ASA) anunciou hoje que a programação de abertura do projeto “Atividades Culturais – Campo Mourão Cidade Natal/2022”, na noite de sábado (dia 3), na praça da Catedral de São José, terá mais uma atração especial: a participação da cantora mourãoense Luisa Simões, de 11 anos. Ela participou, no ano passado, da sexta temporada do The Voice Kids, reality show transmitido pela Rede Globo.

Luisa Simões dedica-se à música desde os cinco anos de idade. Nascida em Campo Mourão, é filha do músico e compositor Marcelo Simões. Ela começou a cantar por influência do pai e incentivo da mãe, Carla Abreu. Sua técnica no The Voice Kids foi a cantora Gaby Amarantos, que foi só elogios à mourãoense. “Uma criança de 10 anos com todo esse potencial. Imagina aonde ela vai chegar?”.

Apesar da pouca idade, a cantora tem em seu repertório os mais diferentes estilos musicais: samba, baião, bossa nova, MPB, etc. Luisa Simões, que recentemente gravou a música “Siga em Frente”, composição de seu pai, vem se apresentando em casamentos e eventos em geral.

Recentemente, a jovem cantora de Campo Mourão cantou na abertura dos Jogos dos Contabilistas do Paraná – Jocopar/2022 e foi aplaudida em pé pelo público que lotou o salão social do Centro de Tradições Gaúchas “Índio Bandeira” (CTG).