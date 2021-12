Homem se passa por funcionário do Fórum para aplicar golpe em CM

Um golpista tem se passado por funcionário público do Fórum da comarca de Campo Mourão para tentar tirar dinheiro das pessoas. A direção do Fórum emitiu uma nota de esclarecimento para imprensa, passando os detalhes que como o golpe vem sendo aplicado.

Conforme informou a nota, o golpista liga para as pessoas e se passando por funcionário do Fórum, ele solicita uma importância em dinheiro para compra de cesta básica. Várias pessoas já teriam caído no golpe.

“Esclarecemos que não há nenhuma campanha oficial deste Fórum para arrecadação de qualquer importância seja em espécie ou em cestas básicas. Lembramos que o Poder Judiciário não se responsabiliza por qualquer pagamento efetuado”, diz a nota.