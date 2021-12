Faculdade Unicampo visita as cidades da Comcam pelo projeto Unicampo em Campo

A Faculdade Unicampo tem visitado as cidades da região da COMCAM, principalmente às escolas estaduais com o Projeto “Unicampo em Campo”, em parceria com o Rotary Unicampo. O projeto acontece há mais de cinco anos e tem como objetivo o despertar dos jovens para qualificação profissional.

A proposta é conscientizar o aluno que está concluindo o ensino médio a dar continuidade em seus estudos, mostrando os impactos positivos da qualificação profissional tanto na vida pessoal como na vida profissional. Além disso, o projeto inclui o despertar da comunidade estudantil ao mostrar os indicadores sociais e econômicos da região e apontando que, a educação contribui para o desenvolvimento econômico local e regional.

Para o Professor Rosinaldo Cardoso, que coordena o Projeto, a proposta da Faculdade Unicampo é de suma importância, vez que o contexto sócio histórico da região ainda é a migração dos jovens para centros maiores. Nessa perspectiva, a ideia do projeto Unicampo em Campo, é mostrar possibilidades de o jovem dar continuidade nos estudos em nível regional e, com o fortalecimento do ecossistema de inovação que está evidente na região, é possível ainda, criar estratégias de empregabilidade para manter os jovens em suas cidades.

Vale ressaltar que, a Educação Superior não é apenas algo extra ou de luxo. Educação Superior é um direito de todos, pois ela é a continuação da Educação Básica, a continuação do caminho do autoconhecimento, é o meio pelo o qual uma sociedade realmente evolui. Sociedades, como Koreia, Japão e Inglaterra, só conseguiram se reerguer e sair de um estado caótico quando houve investimento na educação do seu povo, e isso é algo que desde os filósofos da Grécia Antiga já se conhece.

A Educação tem a capacidade de libertar as pessoas, não devido apenas ao conhecimento em si, mas pela capacidade que ela proporciona de reflexão, questionamento e estado de crítica, à capacidade de sair da sua própria bolha social e poder enxergar outras realidades, sabendo que o que pode ser melhor para você é o que você determinada, e não o que terceiros dizem. Sem mencionar o impacto profissional, que proporciona àqueles que estudaram e buscaram conhecimento, empregos melhor remunerados e a crescer no seu meio de trabalho e até mesmo em outro, não sendo apenas mais uma mão de obra barata.

A Faculdade Unicampo há 11 anos em Campo Mourão, proporciona o ensino em nível de graduação e pós-graduação em diversas áreas. São mais de 10 cursos de graduação e mais de 20 cursos de pós-graduação que proporciona a toda comunidade a inserção no ensino superior em diversas possibilidades, com desconto estudantil em parcerias com as empresas públicas, privadas e cooperativas, além de financiamento estudantil sem juros. O vestibular está aberto, é online, gratuito e com horário agendado. (44) 3016-7100 – www.faculdadeunicampo.edu.br