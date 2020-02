Homem que limpava cisterna sofre descarga elétrica e morre

Um homem de 58 anos foi encontrado morto, boiando na cisterna de um prédio, próximo à Coamo no início da noite desta sexta-feira. Edivaldo Bispo de Oliveira, foi vítima de um choque enquanto prestava serviço de limpeza na cisterna do edifício Paloma, na Rua Paul Harris, em Campo Mourão.

Segundo as informações, ele era o responsável pela manutenção do prédio. Por prestar o serviço para outros prédios da cidade, era uma pessoa bastante conhecida em Campo Mourão.

O corpo foi localizado por um morador do local, que percebeu a porta da cisterna aberta. Ao verificar o interior da cisterna, viu Oliveira boiando, já sem vida. A equipe do Corpo de Bombeiros fez o resgate do corpo e o Samu constatou o óbito.