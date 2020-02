Curso Senac: Excel Recursos Básicos

Estão abertas no Senac de Campo Mourão, as inscrições para o curso Excel Recursos Básicos que será ministrado de segunda a sexta-feira das 19h30 às 22h30 com início em 10/02/2020. O curso tem por objetivo auxiliar o aluno na elaboração de cálculos, controles e criação de gráficos. Prepare-se para utilizar o Excel de forma satisfatória.

Conteúdo:

Apresentação da tela do Excel.

Conceitos de pasta de trabalho, planilhas e células.

Movimentação do cursor na planilha.

Entrada de dados: células do tipo texto, numérica, fórmulas e data.

Manipulação de planilhas: recortar, copiar e colar.

Inserção, exclusão e alteração das dimensões de linhas e coluna.

Procura e substituição de dados.

Desfazer e repetir comandos.

Formatação de planilhas: fonte, bordas, números, alinhamentos e padrões.

Configuração de página.

Funções:

– matemática: soma;

– estatísticas: média, máximo, cont.se, cont.num, cont.valores;

– data: dia, mês, hoje, agora, dia da semana, data;

– lógica: se, e, ou.

Classificação de dados.

Gráficos.

Vincular planilhas.

Auto filtro.

Impressão.

O curso terá uma carga horária de 21 horas com término em 18/02/2020 e o investimento será de apenas R$ 296,00* em até 5x R$ 59,20 no cartão.