Homem morre no jardim Alvorada

Odair Gomes de Aguiar, 44 anos, morreu no início da noite desse domingo, no jardim Alvorada. O Samu foi chamado para atender a ocorrência na rua Eulália Carneiro Campos, esquina com a rua João Gustavo Quenehen.

As equipes de socorro tentaram reanimar a vítima, mas Aguiar não resistiu. O médico do Samu não constatou indícios de homicídio, porém, familiares de Aguiar se desentenderam e acusaram outras pessoas que estavam no local, de homicídio.

Devido a isso, o corpo foi recolhido pelo IML para exame de autópsia, que vai indicar a causa da morte.