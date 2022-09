Homem morre engasgado com pedaço de carne em Fênix

Um homem de 58 anos morreu engasgado em Fênix. A Polícia Militar foi acionada pelo Hospital Municipal da cidade, após ele ter sido socorrido por populares e encaminhado ao local, já em óbito. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira, 29.

De acordo com testemunhas, o homem teria se engasgado e pediu socorro nas imediações de sua residência. Apesar do socorro rápido, ele faleceu antes de dar entrada no hospital.

O médico plantonista informou que o homem morreu por asfixia ao se engasgar com um pedaço de carne.