Homem morre afogado em cachoeira no Barreiro das Frutas

Um homem de 38 anos morreu afogado em uma cachoeira na comunidade Barreiro das Frutas, em Campo Mourão, no final da tarde dessa sexta-feira (1º de janeiro). A vítima, Adilson Ribeiro, morava em Sarandi e estaria passando o feriado de ano novo na casa de parentes, em Iretama, onde morou no passado.

Na sexta-feira, após o almoço, na companhia de parentes e amigos ele veio se refrescar na cachoeira, em Campo Mourão, onde acabou ocorrendo a tragédia. De acordo com as informações, quando o grupo se reuniu para ir embora sentiram a falta de Ribeiro e deduziram que ele tivesse se afogado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, iniciou as buscas no mesmo dia, mas precisou interromper no início da noite. Na manhã deste sábado, ao retomar as buscas no local o corpo foi localizado enroscado em pedras. Várias pessoas já morreram afogadas nessa mesma cachoeira. O corpo foi encaminhado ao IML.