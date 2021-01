Tauillo diz que precisa fazer o melhor mandato de todos ao tomar posse

Ao tomar posse na manhã desta sexta-feira em cerimônia rápida na Câmara de Vereadores, para o quarto mandato na prefeitura de Campo Mourão, um recorde na história do município, o prefeito Tauillo Tezelli (Cidadania) disse que cada gestão tem os seus desafios. Com a experiência que acumulou em 12 anos no comando do Executivo, ele diz que a meta agora é fazer o melhor mandato de todos.

“O sentimento hoje é de gratidão com a população de Campo Mourão, que mais uma vez nos confiou o seu voto. Cada vez que você assume um mandato, tem os desafios, como tivemos no passado. E os novos desafios vão fazer parte dessa nova gestão, a qual entendo que precisa ser melhor de todas, para ficar na história. Temos condições para isso, com apoio do governo do estado, dos deputados, vereadores que também se comprometeram, bem como o apoio a população. Minha sensação é de satisfação, emoção e agradecimento a toda a população. Vamos continuar trabalhando muito e com a união de todos teremos uma cidade melhor”, disse o prefeito.

Tezelli falou ainda das dificuldades enfrentadas nos últimos quatro anos, do momento complicado da pandemia e do planejamento para o próximo mandato. “Foi um mandato difícil por conta da situação financeira, a organização interna na prefeitura, infraestrutura da cidade, prédios públicos e ainda tivemos a pandemia do coronavírus. Muita gente perdeu dinheiro, ficou desempregada ou perdeu a vida. Após essa pandemia temos que pensar na inclusão, geração de novos negócios, mas principalmente na mobilidade urbana, que será o grande desafio dessa gestão. As pessoas cobram e com razão melhorias nos pontos de ônibus, terminais, ciclovias ciclofaixas, enfim a cidade precisa de mais investimento nessa área”, afirmou.

CÂMARA

Também foram empossados os 13 vereadores eleitos em novembro. Após a posse, também foi eleito o presidente da Câmara. O vereador Jadir Pepita foi o escolhido e vai presidir Legislativo de Campo Mourão pelos próximos dois anos. Ele foi eleito por 13 votos a zero. Edilson Martins, que manifestava interesse na disputa, desistiu na hora.

Pepita é um dos quatro vereadores reeleitos. Para 1º presidente, ficou Naiany Hruschka (Podemos); 2° vice-presidente, Bina Teixeira (Cidadania); 1° secretário, Tucano Ribeiro (PSD) e 2° secretário: Toninho Machado (PSC).