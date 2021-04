Aterro Sanitário é o destino final das 65 toneladas de lixo por dia que CM descarta

Atualmente, no Município de Campo Mourão, a destinação dos resíduos sólidos, no Aterro Municipal, acontece de forma correta, mas segundo os dados nacionais do Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana (ISLU), quase metade dos municípios brasileiros (49,9%) ainda despeja seus lixos em lixões (depósitos irregulares ou ilegais). Um total de 65 toneladas de lixo são descartados diariamente em Campo Mourão.

Após 11 anos, Campo Mourão obteve no final do ano passado (2020), a licença de operação do Aterro Sanitário junto ao Instituto Água e Terra (IAT). Para isso, foram realizadas várias adequações como projetos, instalação de canaletas, recirculação de chorume, construção de cerca, instalação de placas e drenos de gases e plantio de cerca vegetal, dentre outras melhorias exigidas.

O Aterro Sanitário do Município de Campo Mourão possui um moderno controle de chegada de resíduos, que são monitorados por vídeo, com o ticket de pesagem e compartilhado em tempo real com a administração municipal e Ministério Público Estadual. Além disso, este monitoramento, também utilizando câmeras, cobre toda a área do aterro.

Muitas pessoas confundem o Aterro Sanitário com “lixão”. A principal diferença entre eles é o tratamento que é dado ao lixo urbano. O lixão é uma forma inadequada de disposição final, que se caracteriza pelo simples descarte de lixo sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública.

O aterro sanitário, por sua vez, é uma obra de engenharia projetada sob diversos critérios técnicos, cuja finalidade é garantir a disposição correta de resíduos sólidos urbanos que não puderam se reciclados.

Para isso, o aterro sanitário deve possuir:

– sistemas de drenagem de efluentes (o chorume, que é gerado na decomposição de resíduos) é composto por metais pesados e substâncias tóxicas. A legislação exige que os aterros sanitários tratem adequadamente;

– o solo deve ser previamente tratado e impermeabilizado com a geomembrana de 2 milímetros de espessura, que tem função de proteger e impedir a filtração do chorume no subsolo e no lençol freático; captação e drenagem do biogás (formado basicamente de metano) gerados pela decomposição anaeróbia da matéria orgânica, para evitar que os gases gerados pela decomposição dos resíduos escapem;

– e a cobertura diária, realizada ao final de cada jornada de trabalho, tem a função de eliminar a proliferação de animais (insetos) e vetores de doenças, diminuir as taxas de formação de lixiviado, reduzir a exalação de odores e impedir a saída de biogás.

A disposição inadequada de resíduos provoca a degradação do solo, a contaminação de rios e lençóis freáticos e emissões de metano, gás do efeito estufa responsável por intensificar o aquecimento global.

Agora que você sabe a diferença entre lixão e aterro sanitário, faça sua parte e destine seu lixo adequadamente. Aprenda como separar o seu lixo e envie ao Aterro Sanitário somente os resíduos que não forem recicláveis ou reutilizáveis.