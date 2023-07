Homem incendeia casa da ex-mulher na cidade de Fênix

Um homem de 28 anos ateou fogo na residência de sua ex-mulher, no centro da cidade de Fênix. O fato ocorreu na noite dessa quinta-feira, e um caminhão-pipa do município foi chamado para combater o incêndio, mas a casa ficou bastante danificada.

A mulher de 26 anos, que já havia sido ameaçada, saiu antes do ataque e foi para a casa da sua mãe, enquanto o autor do incêndio escondeu-se na casa de um amigo.

A Polícia Militar foi acionada e abordou o suspeito já em fuga, em um Fiat Palio, a cerca de 1 km de Barbosa Ferraz. O rapaz trajava uma blusa amarela com capuz, coincidindo com as características mencionadas pela ex-mulher.

Durante a abordagem ele demonstrou nervosismo e passou a tratar a equipe policial com tom ríspido e deboche. Além disso, durante o trajeto de Barbosa Ferraz a Engenheiro Beltrão, o detido se debateu no interior do camburão e desferiu diversos chutes ocasionando a quebra do revestimento de plástico interno do compartimento.

Os policiais o encaminharam até a delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão para as providências de polícia judiciária.