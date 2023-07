Colégio Vinicius joga em Paranaguá pela terceira fase do Paranaense de Futsal

A equipe do Colégio Vinicius de Moraes/Eliane Futsal tem um grande desafio pela frente. A delegação composta por atletas e comissão técnica partiu nesta sexta, 14, rumo a Paranaguá para a disputa da terceira fase do Campeonato Paranaense de Futsal Sub-15.

A primeira partida já é nesta sexta-feira contra os donos da casa, a APAF Paranaguá, que é a atual campeã paranaense e da Taça Brasil na categoria. A partida terá início às 19h.

Além do jogo contra os donos da casa, o Azulão da Asa Oeste tem outros dois grandes jogos pela frente, contra Imbituva e Pif Cambé. “Serão jogos muito difíceis com equipes qualificadas. Lutamos muito para chegar até aqui e vamos procurar fazer o nosso melhor” disse o treinador do Vinicius, Bruno Braga.

O Diretor do Colégio, professor Raoni de Assis, exaltou os atletas e agradeceu os apoiadores do projeto: “Nossos meninos merecem muito estar nessa fase. Só temos a agradecer a todos os apoiadores, pais e comunidade e também a Fundação de Esportes e Prefeitura de Campo Mourão, disse.

O Vinicius chega nessa fase com uma invencibilidade de quatro jogos. Foram partidas diante do Drumond Cianorte, Araruna, Copagril e Ivaiporã. O Campeonato Paranaense é a principal competição da categoria no estado, organizada pela Federação Paranaense de Futebol de Salão.