Homem é preso por tráfico de drogas

Um homem de 37 anos, foi preso por tráfico de drogas, na tarde desta quarta-feira, no conjunto Milton Luiz Pereira, em Campo Mourão. Ele havia acabado de cumprir pena de 15 anos de prisão por homicídio.

A prisão foi feita pelo Canil – Policiamento com Cães – do 11º Batalhão da Polícia Militar. Os policiais faziam patrulhamento pela rua Arapongas, quando suspeitaram do homem, que saia de uma mata.

Na tentativa de abordagem, ele correu em direção à sua residência, mas foi alcançado e detido. “Ainda durante a abordagem, nossa Central recebeu denúncia de que ele escondia drogas na mata. Com apoio do cão farejador, foi apreendido na mata 97 gramas de crack”, disse o tenente Gabriel. Ele foi levado para a delegacia, com a droga.

QUERÊNCIA DO NORTE

A equipe ainda estava no local dando prosseguimento na ocorrência, quando outro um policial que participa de uma operação em Querência do Norte reconheceu uma pessoa naquela cidade, que teria passagens por tráfico em Campo Mourão.

Ao ser abordado, ele apontou o endereço em Campo Mourão, onde os policiais fizeram buscas e localizaram mais 190 gramas de maconha. “A droga estava em dois potes de vidro. O apoio da população e agora com os cães farejadores, tem contribuído muito com o trabalho da Polícia Militar”, declarou o oficial.