Homem é preso com drogas e faca em Luiziana

Durante patrulhamento no bairro Morada do Sol, conhecido como Lagoa do Sapo, em Luiziana, a Polícia Militar prendeu um homem de 48 anos, já conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas. O suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi abordado pela equipe.

Com ele, os policiais encontraram uma faca tipo peixeira com lâmina de 15 centímetros. Nas buscas pela região, os agentes localizaram em um terreno baldio próximo uma sacola enterrada contendo entorpecentes. A terra apresentava sinais de ter sido recentemente mexida, indicando que a droga havia sido escondida há pouco tempo.

Foram apreendidos 31 gramas de cocaína, distribuídos em 25 pinos e uma porção maior, além de 19 gramas de crack, divididos em 57 pedras e outra porção.

O homem, que demonstrava nervosismo durante a abordagem e já tem antecedentes por tráfico, foi preso e encaminhado, juntamente com a droga e a faca apreendida, à Delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão para os procedimentos legais.