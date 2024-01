Procon divulga pesquisa de preços de material escolar

Em meio à temporada de volta às aulas, o Procon-CM realizou uma pesquisa de preços de materiais escolares em cinco estabelecimentos comerciais de Campo Mourão, revelando uma variação surpreendente no preço dos produtos.

A maior disparidade identificada foi em um minidicionário de inglês, com 2174,68% de variação, seguido de um simples apontador sem depósito, apresentando variação de 1.925,71%. Seguindo de perto, a borracha branca comum apresenta 1.663,33% de variação no preço.

O diretor do Procon, Sidnei Jardim, destacou a importância de os consumidores estarem atentos aos preços praticados no mercado, especialmente durante a época de compra de materiais escolares. “Essa pesquisa revela discrepâncias surpreendentes nos preços dos produtos essenciais para a volta às aulas. É fundamental que os consumidores pesquisem, comparem e busquem as melhores opções para garantir a economia familiar”, afirmou o diretor.

A pesquisa do Procon não apenas alerta sobre as disparidades nos preços, mas também serve como um guia para os consumidores tomarem decisões ao realizar suas compras. Diante desse cenário, o Procon recomenda que os consumidores utilizem ferramentas online, consultem diferentes estabelecimentos comerciais e aproveitem as promoções e descontos disponíveis. Além disso, é essencial estar atento à qualidade dos produtos, garantindo que a economia não comprometa a durabilidade e eficácia dos materiais escolares adquiridos.

Com o intuito de assegurar um retorno às aulas mais tranquilo para as famílias, o órgão de defesa do consumidor continuará monitorando os preços e agindo em defesa dos consumidores, buscando a transparência e a equidade nas relações comerciais. A colaboração entre os consumidores e o Procon é fundamental para manter um mercado justo e acessível a todos.

A pesquisa pode ser acessada no link (https://abrir.link/7KQMT), ou pessoalmente na sede do Procon-CM na Av Comendador Norberto Marcondes, 1314, entre a Igreja Presbiteriana Renovada e o Colégio Marechal Rondon.