Homem é ferido a tiros em Engenheiro Beltrão

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de tentativa de homicídio em plena luz do dia em Engenheiro Beltrão. O fato ocorreu por volta das 9h desta sexta-feira, no centro da cidade.

Ao tomar conhecimento do crime, a equipe policial foi ao local onde encontrou a vítima, que estava com ferimento no rosto. Ele declarou que o autor do atentado estava com um veículo Fiat Uno de cor azul, portando possivelmente um revólver calibre .22.

O suspeito seria proprietário de uma oficina auto elétrica na cidade, o qual fugiu após os disparos. Foram feitas buscas e averiguações pelos arredores da região, porém o indivíduo não foi localizado. A vítima foi socorrida ao hospital da cidade.