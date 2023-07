PRF apreende arma dentro de ônibus em Campo Mourão e prende passageiro em surto psicológico

Policiais rodoviários federais efetuaram a apreensão de uma pistola 9mm e dois carregadores com 15 munições cada na madrugada desta sexta-feira, na BR-369, em Campo Mourão.

Os policiais estavam em fiscalização na Unidade Operacional PRF, quando o condutor de um ônibus proveniente de Cascavel com destino a Maringá pediu auxílio para conter um passageiro que encontrava-se em descontrole psicológico.

Os policiais ao adentrarem no veículo se deparam com o indivíduo, um homem de 29 anos, visivelmente alterado. Ele portava em sua cintura uma pistola carregada com 15 munições e equipada com uma mira a laser. Foi encontrado o outro carregador em sua bagagem, em posterior revista.

O SAMU foi acionado para auxiliar no atendimento médico. Ele foi encaminhado para a UPA de Campo Mourão e posteriormente à Delegacia Civil da mesma cidade para os devidos procedimentos. Em tese, responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.