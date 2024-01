Homem é encontrado morto no Rio Ivaí, próximo a Engenheiro Beltrão

Um homem, de 47 anos, foi encontrado morto nas águas do Rio Ivai, entre as cidades de Engenheiro Beltrão e Floresta, no início da tarde desta quinta-feira, 18. O corpo foi visto boiando no rio, pelo morador de um condomínio, próximo ao local.

Bombeiros de Campo Mourão e uma equipe de Maringá estiveram no local e fizeram o resgate do cadáver que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cianorte.

Também compareceram na ocorrência equipes da Polícia Civil e Cientifica para o levantamento e coleta de dados que deverão esclarecer as circunstâncias da morte.

O local fica próximo a um condomínio, no distrito de Mandijuba, em Engenheiro Beltrão, onde um dos moradores localizou o cadáver boiando, enquanto fazia manutenção de um trapiche, às margens do rio. Um outro homem, de 39 anos, teria reconhecido o corpo como sendo de uma morador de Floresta.

O corpo permanecerá no IML até que parentes façam o reconhecimento para liberação e sepultamento. As causas da morte também serão apuradas pela Polícia Civil.