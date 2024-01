Canal de informes de trânsito da PRF Paraná no whatsapp ultrapassa 15 mil seguidores

O canal de informes de trânsito da Polícia Rodoviária Federal no Paraná no aplicativo de mensagens whatsapp ultrapassou esta semana a marca de 15 mil seguidores. Lançado no dia 4 de dezembro do ano passado, o canal ganhou mais de 300 seguidores a cada dia em funcionamento.

O canal foi lançado com o objetivo de fornecer, em tempo real, informações relevantes que impactem diretamente os usuários que transitam pelas rodovias federais no estado, sendo mais uma ferramenta para auxiliar o planejamento de viagens para profissionais, empresas e toda a população. Com foco prioritário em informar interdições de pista e lentidões de tráfego, o canal é uma ponte direta entre o setor operacional da PRF e a população.

A ferramenta Canal, oferecida de modo gratuito por meio do popular aplicativo de mensagens funciona de modo diverso dos populares grupos de mensagem. Com mais privacidade para os que acessam o canal, não existe risco de exposição do número de um usuário para os outros. Além disso, é possível silenciar as notificações facilmente. O aplicativo foi escolhido por ser utilizado, conforme pesquisas, por mais de 90% da população com acesso à internet.

O canal da PRF Paraná está disponível para ser acessado e seguido clicando aqui ou acessando o link disponível na bio das redes sociais da instituição (Instagram e Facebook).