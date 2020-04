Homem é encontrado morto com suspeita de coronavírus

A morte de um homem de 51 anos no interior de sua residência, na rua Belém, no jardim Ione, causou uma grande mobilização do Samu, Polícia Militar e Polícia Civil pela possibilidade de óbito por coronavírus. Há poucos dias ele teria reclamado de falta de ar e dores no corpo.

No entanto, há indícios ainda de morte por dengue, overdose ou envenenamento. O fato foi registrado na tarde deste domingo, em Campo Mourão.

O risco de morte pela Covid-19 fez com que a equipe do Samu tomasse todas as medidas de segurança para atender a ocorrência, com uso de roupas e equipamentos adequados.

O corpo foi encaminhado para o Prever e exame será feito para detectar a causa da morte..